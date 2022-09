Das gibt es doch gar nicht: Hansa Rostocks Kai Pröger hadert nach einer vergebenen Torchance im Spiel gegen Hannover 96. Foto: dpa/Daniel Reinhardt up-down up-down Kein Team trifft seltener als der FC Hansa Nur fünf Treffer: Hansa Rostock schießt zu wenig Tore Von Tommy Bastian | 07.09.2022, 17:14 Uhr

Nur fünf Treffer in sieben Spielen der 2. Fußball-Bundesliga, keiner beim Aus in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde in Lübeck: Der FC Hansa Rostock schießt zu wenig Tore. Wie die alarmierende Bilanz verbessert werden soll.