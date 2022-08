Die Entscheidung im Derby im April: Nico Neidhart erzielt den 1:0-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli und lässt das Ostseestadion ausrasten. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down FC Hansa Rostock Nico Neidhart weiß um die Brisanz des Spiel gegen St. Pauli Von Andre Gericke | 17.08.2022, 16:00 Uhr

Vor dreieinhalb Monaten war der Außenverteidiger der Siegtorschütze und damit große Held beim 1:0-Erfolg gegen den Erzrivalen. Der 27-Jährige erinnert sich an den April zurück und will am Sonntag nachlegen.