Svante Ingelsson (l.) und der FC Hansa streben den siebten Auswärtssieg in dieser Saison. Er würde den Klassenerhalt bedeuten. FOTO: Lutz Bongarts Liveticker Hansa Rostock will in Aue den Klassenerhalt klarmachen Von Tommy Bastian | 24.04.2022, 12:33 Uhr

Am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kann Hansa Rostock am Sonntag ab 13.30 Uhr bei Erzgebirge Aue mit einem Sieg den vorzeitigen Klassenerhalt klarmachen. Die NNN berichtet ab 13 Uhr per Liveticker.