Neuzugang Sébastien Thill ballt seine Hand zur Siegerfaust: Der 28-Jährige feierte ein gelungenes Debüt im Trikot des FC Hansa Rostock. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down Aus dem Trainingslager des FC Hansa Hansa Rostock: Spieler planen internen Teamabend auf Almhütte Von Tommy Bastian | 30.06.2022, 16:26 Uhr

Bei Hansa Rostock herrschte am Tag nach dem 3:1 gegen den Wolfsberger AC gute Laune. Trainer Jens Härtel bat am Vormittag zur Athletik-Einheit und gab am Nachmittag frei. Die Spieler sollen einen internen Teamabend planen.