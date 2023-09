Im Angriff des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock wird in dieser Saison portugiesisch gesprochen. Der Kolumbianer Juan José Perea und der Brasilianer Júnior Brumado bilden ein gefährliches Duo im Angriffszentrum. Obwohl sie erst eine kurze Zeit an der Ostseeküste sind, fühlen sie sich bereits gut integriert und verstehen sich auch bestens untereinander.

„Ich glaube, dass jede Person anders ist. Aktuell haben wir in Lateinamerika eine gute Beziehung zwischen allen Ländern. Ich habe hier in Rostock einen Freund und Partner gefunden, mit dem ich in meiner Sprache kommunizieren kann. Wir haben eine gute Beziehung und ich hoffe, dass wir das auf dem Platz in den kommenden Spielen noch besser zeigen können“, sagt Juan Perea.

Júnior Brumado schoss sein erstes Tor für Hansa Rostock

Der Kolumbianer, der bislang auf drei Saisontore kommt, hat sich mit seiner kämpferischen Art und Weise, Fußball zu spielen, schnell einen Platz in den Herzen der Hansa-Fans erobert. Júnior Brumado, der etwas später zum Team stieß, ist nach seinem ersten Auftritt auf dem besten Weg dorthin. In Kaiserslautern (1:3) gelang ihm sein erstes Tor für die Kogge. „Für mich war es gut, aber für das Team hat es nicht gereicht, denn wir haben das Spiel verloren. Die Mannschaft ist am wichtigsten. Ich würde lieber nicht treffen, dafür aber das Spiel gewinnen. Da geht es Juan genauso“, sagt der Brasilianer.

Sein Kompagnon im Sturmzentrum vergab zuletzt gegen Düsseldorf (1:3) und in Kaiserslautern (1:3) jeweils Großchancen zum 2:2. „Das gehört zum Spiel. Manchmal gelingt alles und jeder Schuss geht ins Tor. Aber manchmal geht auch ein guter Schuss daneben. Ich arbeite jeden Tag hart für solche Chancen. Ich bin überzeugt, dass sie auch wieder reingehen. Ich mache mir keinen Druck, weiß aber, dass ich es besser kann“, so Juan Perea.

Juan José Perea von Hansa Rostock ist ein Vollblutprofi

Júnior Brumado findet nur anerkennende Worte für seinen Sturmpartner. „Juan ist immer zu 100 Prozent Profi. Er arbeitet hart in jedem Training, gibt immer Vollgas. Er hat auch viel mit mir gesprochen und gesagt, dass ich, auch wenn ich lange nicht getroffen habe, meine Tore schießen werden. Genauso glaube ich an ihn und was er kann. Er ist mein Partner im Angriff. Das letzte Spiel soll erst der Anfang gewesen sein“, sagt der Brasilianer.

Wenngleich beide Angreifer „nur“ für eine Saison ausgeliehen sind, verstehen sie sich als Teil der Mannschaft und sind nicht so sehr auf ihre eigene Statistiken aus. „Ich weiß, dass mein Vertrag bei Hansa nur für zehn Monate gilt, doch das Team ist meine Familie. Ich bin nicht hier, um für mich persönlich ein paar tolle Sachen auf dem Platz zu machen, sondern um der Mannschaft zu helfen. Das ist alles, was für mich zählt. Ich bin ein Teil des Teams und möchte Geschichte schreiben. Wenn ich gehe, sollen die Leute sagen: Júnior war ein toller Typ.“

Hansa Rostock spielt Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig

Am Sonnabend, 30. September, im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, wollen die beiden Südamerikaner erneut unter Beweis stellen, dass die Kogge mit ihren Verpflichtungen einen guten Griff getan hat. „Im Fußball bekommt man an jedem Wochenende die Gelegenheit zu beweisen, dass man es besser kann. Jedes Spiel ist für uns wichtig. Wir haben noch 27 Spiele zu absolvieren. Und wir sind Hansa Rostock. Wir wollen immer gewinnen“, sagt Juan Perea.

Dafür ist es aber wichtig, dass das Team von Beginn an hellwach ist und nicht wie zuletzt die ersten Minuten verschläft. „Im Fußball kann alles passieren. Aber es ist natürlich schwerer, zurückzukommen. Man muss dann mehr machen und mehr laufen. Jeder muss von Beginn an bereit sein – vom Torwart bis zum Stürmer. Dann werden wir die Spiele auch gewinnen“, sagt Júnior Brumado.

Hansa-Coach Alois Schwartz ist jedenfalls froh, dass er solch ein tolles Duo in einem Team hat: „Die beiden sind sehr belebend. Sie haben eine gute Mischung, spielen gut mit dem Körper. Júnior kann den Ball festmachen und ihn dementsprechend weiterleiten. Juan geht dann eher in die Tiefe. Das sieht schon ordentlich aus. Aber ich glaube, mit der Zeit wird es noch ein bisschen homogener werden“, so der 56-Jährige.

Weiterlesen: Mehr Nachrichten zum FC Hansa Rostock