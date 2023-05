Mit einer starken Defensivleistung verdiente sich der FC Hansa (hier Damian Roßbach) den noch nötigen Punkt zum Klassenerhalt beim 0:0 in Nürnberg. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga Hansa Rostock schafft den Klassenerhalt in der 2. Liga Von Andre Gericke | 21.05.2023, 15:57 Uhr

Das Zittern hat ein Ende. Durch ein 0:0 am vorletzten Spieltag beim 1. FC Nürnberg hat der FC Hansa den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt gemacht. Wie die Partie verlief und was Hansa-Coach Alois Schwartz sagt.