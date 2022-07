Abwehrspieler Ryan Malone (vorn, im Duell mit Sonny Kittel vom Hamburger SV) kehrt am Sonnabend mit dem FC Hansa an seine alte Wirkungsstätte nach Lübeck zurück. FOTO: dpa/Danny Gohlke up-down up-down Hansa vor dem Ostseederby im DFB-Pokal Hansa Rostock: Ryan Malone vor besonderem Spiel gegen VfB Lübeck Von Tommy Bastian | 29.07.2022, 13:09 Uhr

Im Vorjahr wechselte Ryan Malone vom VfB Lübeck zum FC Hansa Rostock, wo er sich zum Stammspieler entwickelte. Am Sonnabend kehrt er im DFB-Pokal zurück an die Lohmühle. Welche besonderen Erinnerungen er an Lübeck hat.