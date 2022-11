Hansas Offensivspieler Louis Köster führt mit neun Treffer die Torschützenliste in der NOFV-Oberliga an. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down NOFV-Fußball-Oberliga FC Hansa U23 und Rostocker FC werden jeweils auswärts gefordert Von Arne Taron | 03.11.2022, 15:53 Uhr

Die U23 des FC Hansa Rostock musste jüngst die erste Saisonniederlage in der NOFV-Fußball-Oberliga einstecken. Wie Trainer Kevin Rodewald mit seinem Team in die Erfolgsspur zurückfinden will.