Dennis Dressel stand in allen 18 Hinrunden-Pflichtspielen von Hansa Rostock in der Anfangsformation und wurde lediglich einmal ausgewechselt. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Neuzugang wird gleich zum Dauerbrenner Was der Bayer Dennis Dressel an Rostock und am FC Hansa schätzt Von Tommy Bastian | 16.11.2022, 12:52 Uhr

Im Sommer verließ Dennis Dressel erstmals seine Heimat in Bayern. Bei Hansa Rostock absolvierte in der Hinrunde kein Feldspieler mehr Minuten. Was der Neuzugang an Rostock schätzt und wie er sich in der WM-Pause erholt.