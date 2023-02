Kevin Mbengani, hier in einem früheren Duell mit der U23 des FC Hansa, wird dem Rostocker FC verletzungsbedingt fehlen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Stadt-Derby in der Fußball-Oberliga Der Rostocker FC will den Angriff der U23 des FC Hansa abwehren Von Arne Taron | 03.02.2023, 11:49 Uhr

Das Stadt-Derby in der Fußball-Oberliga verspricht viel Spannung und eine Menge Emotionen: Spitzenreiter Rostocker FC will den Angriff der U23 des FC Hansa abwehren. Beide Teams träumen vom Aufstieg in die Regionalliga.