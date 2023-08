Rostocker haben noch eine Rechnung offen Der FC Hansa und schlimme Erinnerungen an den FSV Frankfurt Von Tommy Bastian | 09.08.2023, 16:15 Uhr Am 31. Spieltag der Saison 2009/10 in der 2. Fußball-Bundesliga musste sich Hansa Rostock dem FSV Frankfurt trotz Führung geschlagen geben. Hier setzt sich der Frankfurter Sascha Mölders (r.) gegen Helgi Danielsson durch. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down

In der ersten DFB-Pokal-Runde wird der FC Hansa Rostock am 13. August gegen den FSV Frankfurt gefordert. Da war doch mal was in der 2. Fußball-Bundesliga – mit schlechtem Ausgang für die Kogge.