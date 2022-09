Drei Tore gelangen John Verhoek in der vergangenen Saison bei den beiden Siegen gegen Holstein Kiel. Hier bejubelt der Angreifer das 2:1 beim 3:2 im März im Ostseestadion. In Kiel gelang ihm im Herbst 2021 beim 2:0-Erfolg sogar ein Doppelpack. Am Sonnabend ist Hansa wieder bei Holstein zu Gast. Foto: Andy Bünning up-down up-down 2. Bundesliga Der FC Hansa Rostock will in Kiel von Beginn an hellwach sein Von Andre Gericke | 30.09.2022, 15:56 Uhr

Nach drei Auswärtspleiten in Serie soll endlich wieder in der Fremde gepunktet werden. Am 10. Spieltag geht es zum Ostseeduell nach Kiel. Wie die Kogge die Partie angehen und bestehen will.