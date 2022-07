Torjäger John Verhoek blieb am ersten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim ohne Treffer. Nun soll es gegen den HSV vor großer Kulisse das erste Erfolgserlebnis geben. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Der FC Hansa Rostock will den Hamburger SV am Sonntag stressen Von Lucas Bröcker | 22.07.2022, 17:00 Uhr

Der FC Hansa Rostock will am 2. Spieltag im Auswärtsspiel beim Hamburger SV die ersten Punkte holen. Welche Schwächen Hansa-Cheftrainer Jens Härtel bei den Hamburgern ausgemacht hat und wie er sie knacken will.