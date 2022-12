Laktattest des FC Hansa Rostock in Vorbereitung auf die Rückrunde der laufenden Zweitliga-Saison: Mittelfeldspieler Haris Duljevic wird nach der Laufeinheit Blut für weitere Untersuchungen abgenommen. Foto: Toni Rohmann/FC Hansa Rostock up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Beim FC Hansa Rostock fehlen fünf Spieler zum Trainingsauftakt Von Tommy Bastian | 05.12.2022, 15:04 Uhr

Mit einem Laktat-Test startete der FC Hansa Rostock am Montag in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Welche fünf Profis zum Trainingsauftakt noch fehlten und wie es weitergeht bei der Kogge.