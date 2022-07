Kai Pröger (rechts, hier im Testspiel gegen den Wolfsberger AC) war gegen den 1. FC Heidenheim einer der besten Rostocker. Der Neuzugang soll auch gegen den HSV für Unruhe in der gegnerischen Abwehr sorgen. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down Liveticker: FC Hansa beim HSV Außenseiter Hansa Rostock will den Hamburger SV ärgern Von Tommy Bastian | 24.07.2022, 12:57 Uhr

Am zweiten Spieltag der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga wird der FC Hansa Rostock am Sonnabend ab 13.30 Uhr beim Aufstiegsfavoriten Hamburger SV gefordert sein. Die Gäste wollen die Elbestädter unbedingt ärgern.