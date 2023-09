Dass der FC Hansa eine wahre Torwart-Schmiede ist, daran besteht nicht der geringste Zweifel: Gleich drei frühere Rostocker sind Stammkeeper in der 1. Fußball-Bundesliga!

Janis Blaswich: Champions-League-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger

Janis Blaswich (war in der Saison 2017/18 von Borussia Mönchengladbach an den damaligen Drittligisten ausgeliehen) fand nach einem vierjährigen Intermezzo in der niederländischen Eredivisie bei Heracles Almelo zu RB Leipzig, wo er den Ungarn Péter Gulácsi, der einen Kreuzbandriss erlitt, nicht nur vertrat, sondern nach dessen Genesung auch verdrängte.

Der inzwischen 32-Jährige – der mit Rostock gegen Aalen, Großaspach, Lotte, Meppen usw. antrat – mischt mit den Sachsen nicht nur in der 1. Bundesliga ganz oben mit, er hat es auch in die Champions League und zum DFB-Pokalsieger 2023 gebracht.

Kevin Müller: 264 Einsätze und als Krönung der Aufstieg sprechen für sich

Kevin Müller, mittlerweile 32, ist sogar in Rostock geboren. Er machte am hiesigen CJD sein Abitur und war, nachdem er als Kapitän mit Hansa 2010 Deutscher A-Jugend-Meister wurde, u. a. in der 2. Bundesliga 2011/12 die meiste Zeit die Nummer eins. Der siebenmalige deutsche U20-Nationaltorhüter spielt nach den Zwischenstationen VfB Stuttgart II und FC Energie Cottbus seit 2015 für den 1. FC Heidenheim. Bis jetzt 264 Einsätze und als Krönung der Aufstieg in die 1. Liga sprechen für sich.

Beim historischen ersten Sieg der Heidenheimer am Sonntag gegen Werder Bremen (4:2) hielt Kevin Müller einen Foulstrafstoß von Marvin Ducksch (wobei jener den „Nachschuss“ per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1 verwandelte).

In die spektakulärste Partie des 4. Spieltages war Marcel Schuhen involviert: Mit Aufsteiger Darmstadt 98 stand er nach einem 3:0 zur Pause gegen Mönchengladbach dicht vor dem ersten Saisonsieg, doch am Ende hieß es 3:3. Dabei hatte er in der 50. Minute einen Handelfmeter von Tomas Cvancara pariert – und letztlich doch noch dreimal hinter sich greifen müssen.

Mehr Informationen: Auch aus Ioannis Gelios ist „etwas geworden“ größer als Größer als Zeichen Nicht unerwähnt bleiben soll bei den Torhütern des FC Hansa, aus denen „etwas wurde“, der Deutsch-Grieche Ioannis Gelios (für Rostock 3. Liga 2018/19). Der 31-Jährige, der fünfmal für die griechische U 21 das Tor hütete, war Stammkraft beim Zweitligisten Holstein Kiel. Zu Beginn der Saison wechselte er zu Bandirmaspor in die 2. türkische Liga.

Für Marcel Schuhen war Hansa nach dem 1. FC Köln, für dessen erste Mannschaft er nicht zum Einsatz kam, von Januar 2015 bis Saisonende 2017 seine erste richtige Profi-Station. Der dreimalige MV-Landespokalsieger war in Rostock in der 3. Liga als Torwart gesetzt. Nach zwei Jahren beim SV Sandhausen spielt der inzwischen 30-Jährige seit 2019 für Darmstadt.

Marcel Schuhen: Hansa wird immer ein besonderer Verein für mich bleiben

Marcel Schuhen verhehlt nicht seine nach wie vor vorhandene Sympathie zum FC Hansa, gegen den er ja vorige Saison noch in der 2. Bundesliga spielte. Aus diesem „Anlass“ sagte er: „Das wird immer ein besonderer Verein für mich bleiben. Das wird sich nicht ändern. Ich habe auch noch viele Freunde und Bekannte an der Ostsee. Und wenn es möglich war, habe ich auch die Spiele persönlich verfolgt und bin auch noch ein paar Mal in Rostock gewesen.“