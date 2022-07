Angreifer Ridge Munsy kam im Sommer 2021 zum FC Hansa. In seiner ersten Saison bei der Kogge konnte er nicht überzeugen. Jüngst traf er an seinem 33. Geburtstag zum 3:1-Endstand gegen Bröndby IF. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down Stürmer enttäuschte bisher in Rostock Hansa Rostock: Ridge Munsy will sich im zweiten Jahr steigern Von Tommy Bastian | 11.07.2022, 14:47 Uhr

Stürmer Ridge Munsy von Hansa Rostock hat vier Tore in den letzten beiden Testspielen erzielt. Den Schwung will der 33-Jährige mitnehmen in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Warum er in Rostock bleiben will.