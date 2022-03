Handball : THW Kiel kämpft in Zagreb um die Viertelfinal-Qualifikation

Die Handballer des THW Kiel bestreiten am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Servus TV) beim kroatischen Meister HC Zagreb schon ihr letztes Spiel in der Vorrunde der Champions League. Die für die nächste Woche vorgesehene Partie der „Zebras“ gegen den belarussischen Meister HC Brest hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine abgesagt.

Egal ob die Partie kampflos für den THW gewertet wird oder alle Brest-Spiele aus der Tabelle gerechnet werden, hätten die Kieler mit einem Sieg in Zagreb einen der beiden ersten Plätze in Gruppe A sicher. Damit würde die Mannschaft von Trainer Filip Jicha die Playoff-Runde überspringen und direkt in das Viertelfinale einziehen. „Allein dass damit zwei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.