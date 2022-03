Handball-Bundesliga : „Luxuriöse Situation“: SCM bleibt unbeeindruckt von Pleite

Magdeburg verliert das Spitzenspiel gegen Kiel. Aus der Bahn wird das den Tabellenführer trotzdem nicht werfen. Den ersten Meistertitel seit 21 Jahren hat man weiterhin in der eigenen Hand.

Völlig durchgeschwitzt und sichtlich mitgenommen stand Bennet Wiegert am Spielfeldrand. Trotz des am Ende etwas zu deutlichen 25:30 gegen den THW Kiel war dem Trainer des SC Magdeburg eine Sache sehr wichtig. „Wir haben immer noch eine luxuriöse Situation. Und Meisterschaften werden nicht in direkten Duellen mit Kiel oder Flensburg entschieden“, sagte ...

