Erstes Hauptrunden-Spiel : Handball-EM-Liveticker: Deutschland trifft auf Spanien

von Jannik Schappert

20. Januar 2022, 09:45 Uhr

In der Hauptrunde der EM trifft das DHB-Team am Donnerstag in Bratislava auf Titelverteidiger Spanien. Wir berichten live.

Nach der makellosen Vorrunde und drei Siegen gegen Belarus, Österreich und Polen hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Hauptrunde erreicht. Trotz vieler coronabedingten Ausfällen geht das DHB-Team um Bundestrainer Alfred Gislason mit großem Selbstvertrauen in die Hauptrunde. „Dass sie unter diesen Bedingungen und diesem Druck eine solche Leistung bringen können, ist großartig”, freute sich Gislason.

Im ersten Spiel der Hauptrunde trifft das DHB-Team gleich auf Titelverteidiger Spanien. Auch die weiteren Gruppengegner haben es in sich. Im weiteren Turnierverlauf spielen die Deutschen noch gegen den WM-Zweiten Schweden, den Olympia-Dritten Norwegen und Russland. Wir begleiten das Duell gegen Spanien live.

Verfolgen Sie die Partie im Liveticker:

