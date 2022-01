Dritte DHB-Partie am Dienstag : Handball-EM im Liveticker: Deutschland trifft auf Polen

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Dienstag, 18 Uhr, auf Polen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason peilt den dritten Sieg an, um mit voller Punktzahl in die Hauptrunde einzuziehen. Wir tickern die Partie live.

von Jannik Schappert

18. Januar 2022, 17:51 Uhr

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Dienstag, 18 Uhr, auf Polen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason peilt den dritten Sieg an, um mit voller Punktzahl in die Hauptrunde einzuziehen. Wir tickern die Partie live.

Nach zwei Auftaktsiegen zu Beginn der Handball-EM in der Slowakei und Ungarn treffen die deutschen Handballer am Dienstag auf den schwersten der drei Gruppengegner. Das Team von Trainer Alfred Gislason misst sich gegen die ebenfalls noch verlustpunktfreien Polen. In dieser Partie geht es im direkten Duell um den ersten Platz in der Gruppe D.

Beide Teams sind bereits vor dem Duell für die Hauptrunde qualifiziert. Gewinnt das DHB-Team auch Spiel Nummer drei geht es mit 2:0-Punkten in die nächste Turnierphase. Bei einem Remis gibt es zumindest einen Zähler. Bei einer Niederlage gegen Polen würden die Deutschen mit 0:2 in die Hauptrunde starten.

Wir begleiten die Partie Deutschland gegen Polen live:

