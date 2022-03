Handball : Handball: Die SG Flensburg-Handewitt braucht einen Sieg

Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt geht es im Champions-League-Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto um das Weiterkommen in der Königsklasse. Nur bei einem Erfolg über die Portugiesen bleiben die Hoffnungen der Norddeutschen auf das Erreichen der Playoff-Runde bestehen.

„Wir hätten es uns gerne erspart, dass es auf ein Spiel ankommt“, sagte der Flensburger Trainer Maik Machulla. Trotzdem soll der Sprung in die K.o.-Phase gelingen. „Wenn wir die Gruppe überstehen, ist noch viel möglich“, blickte Machulla optimistisch voraus. Nach dem enttäuschenden 31:31 in der Bundesliga am Sonntag gegen den Tabellenletzten aus Minden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.