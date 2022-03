Handball-Bundesliga : Flensburgs Handballer mit Personalsorgen nach Melsungen

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen mit Personalsorgen in die Auswärtspartie am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden Magnus Röd und Franz Semper nicht zur Verfügung stehen. Bei dem Norweger Röd besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion, bei Semper wurde bei einer MRT-Untersuchung ein freies Gewebeteil im Knie entdeckt.

Der 24 Jahre alte Rückraumspieler wird nach Absprache mit den Mannschaftsärzten in den kommenden Wochen operiert. Ein genauer Termin wird nach Angaben des Vereins bei Bedarf festgelegt. „Da derzeit medizinisch kein akuter Handlungsbedarf besteht, unterstützt Franz Semper seine Mannschaftskollegen in dieser wichtigen Phase der Saison“, hieß es in einer ...

