Markus Gaugisch FOTO: Marijan Murat Handball Zurück in die Weltspitze: Bundestrainer Gaugisch ehrgeizig 19.04.2022

Der neue Bundestrainer Markus Gaugisch will die deutschen Handballerinnen zurück in die Weltspitze führen. Als großen Schritt dorthin peilt Gaugisch mit der DHB-Auswahl die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an.