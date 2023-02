Patrick Wiencek Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild up-down up-down THW-Handballer Wiencek erreicht Spendensumme von 100.000 Euro Von dpa | 19.02.2023, 13:29 Uhr

Handball-Profi Patrick Wiencek vom THW Kiel hat ein großes soziales Ziel erreicht. Mit seinem 64. Saisontreffer durchbrach der Kreisläufer beim 40:29-Sieg des Rekordmeisters gegen den ASV Hamm-Westfalen am Samstag die 100.000-Euro-Spendensumme. Das teilte der Club am Sonntag mit. Seit der Saison 2012/13 vergütet ein THW-Sponsor jeden Wiencek-Treffer mit 100 Euro. Einmal im Jahr werden die Spenden an die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) übergeben.