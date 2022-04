Handball FOTO: Frank Molter Minden-Lübbecke Torhüter Lichtlein verlässt GWD Minden Von dpa | 08.04.2022, 05:52 Uhr | Update vor 10 Min.

Handball-Bundesligist TSV GWD Minden und Torwart-Routinier Carsten Lichtlein gehen von der kommenden Saison an getrennte Wege. Wie die vom Abstieg bedrohten Ostwestfalen am Donnerstag mitteilten, wird sich der 41 Jahre alte Bundesliga-Rekordspieler (704 Einsätze) „in Zukunft einer neuen Aufgabe stellen“. Der ehemalige Nationalspieler war 2020 aus Erlangen an die Weser gewechselt. Zuletzt hatte er zusammen mit Malte Semisch das Torhütergespann der Mindener gebildet und nebenher als Torwarttrainer gearbeitet.