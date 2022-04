Magdeburgs Piotr Chrapkowski (r) versucht gegen den Wurf vom Kieler Harald Reinking zu verteidigen. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken Sieg gegen SC Magdeburg THW Kiel zum zwölften Mal Handball-Pokalsieger Von dpa | 24.04.2022, 15:20 Uhr | Update vor 3 Min.

Der THW Kiel hat zum zwölften Mal in seiner Vereinsgeschichte den deutschen Handball-Pokal gewonnen. Vor 13.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Hamburger Volkspark setzte sich der Rekordsieger mit 28:21 (12:13) gegen den Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg durch.