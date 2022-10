Handball Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball THW Kiel verliert Champions-League-Spiel in Nantes 30:38 Von dpa | 27.10.2022, 22:34 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben auch das dritte Auswärtsspiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Am Donnerstag setzte es beim französischen Vertreter HBC Nantes eine 30:38 (15:20)-Niederlage für die Norddeutschen. Beste Werfer des Spiels waren Karl Wallinius mit sechs Toren für Kiel und Kauldi Odriozola mit sieben Treffern für Nantes. In der Tabelle der Gruppe bleiben die Norddeutschen mit jetzt 4:6 Punkten auf Platz fünf.