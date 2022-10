Domagoj Duvnjak Foto: dpa up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel nach 40:28 über HSV Hamburg an Tabellenspitze Von dpa | 02.10.2022, 18:39 Uhr

Der THW Kiel hat das „kleine Nordderby“ gegen den HSV Hamburg gewonnen und sich wieder an die Spitze der Handball-Bundesliga gesetzt. Für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha war das 40:28 (21:14) am Sonntag der sechste Sieg im sechsten Spiel. Die Hamburger belegen mit 6:6 Punkten Platz neun. Beste Werfer vor den 10.285 Zuschauern in der ausverkauften Kieler Arena waren mit jeweils sieben Toren Eric Johansson und Harald Reinkind für den THW sowie Niklas Weller und Casper Ulrich Mortensen für den HSVH. Wegen eines Notarzteinsatzes im Publikum war die Begegnung nach der Pause fast eine halbe Stunde lang unterbrochen.