Handball-Bundesliga THW Kiel: Mit Sieg über Löwen in Richtung Champions League Von dpa | 07.06.2022, 12:35 Uhr

Handball-Bundesligist THW Kiel will am Mittwoch einen weiteren Stein auf dem Weg zur erneuten Teilnahme an der Champions League aus dem Weg räumen. Mit einem Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen (19.05 Uhr/Sky) wäre den Norddeutschen der zweite Platz nur noch theoretisch zu nehmen. Vor den beiden letzten Saisonspielen liegen die „Zebras“ zwei Punkte vor den Füchsen Berlin. Dazu hat der THW die deutlich bessere Tordifferenz.