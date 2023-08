Etwas konkreter wurde da schon Trainer Filip Jicha: „Wir sind in den letzten vier Jahren dreimal Meister geworden. Das spricht für sich, spricht für die Jungs“, sagte der Tscheche und ergänzte: „Wir werden auf dem Weg nichts ändern.“



Am Sonntag spielen die „Zebras“ ein Vorbereitungsturnier in der heimischen Arena. Zu Gast sind der polnische Spitzenclub Wisla Plock und der Bundesliga-Rivale HSV Hamburg. Ernst wird es dann mit dem Supercup am 23. August (19.00 Uhr/Dyn) in Düsseldorf gegen den Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Das erste Bundesliga-Spiel bestreiten die Kieler am 27. August (15.00 Uhr/Dyn) beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten.