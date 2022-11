SC Magdeburg - THW Kiel Foto: Ronny Hartmann/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel jubelt: Sieg in Magdeburg stärkt Titelzuversicht Von dpa | 20.11.2022, 12:10 Uhr

Das Topspiel in der Handball-Bundesliga zwischen Meister Magdeburg und Pokalsieger Kiel hält, was es verspricht. Am Ende einer dramatischen Partie nehmen die Gäste zwei Punkte mit auf die Heimreise.