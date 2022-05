Kiels Patrick Wiencek ballt die Faust. Foto: Sascha Klahn/dpa FOTO: Sascha Klahn Handball THW Kiel im Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona Von dpa | 24.05.2022, 12:51 Uhr

Schweres Los für den THW Kiel: Der deutsche Handball-Rekordmeister trifft im Halbfinale der Champions League auf Titelverteidiger FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Um das zweite Endspielticket kämpfen Ungarns Topclub KC Veszprem und der polnische Meister Vive Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff. Das Final4 steigt am 18./19. Juni in Köln.