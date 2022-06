ARCHIV - Ein Handball wird gefangen. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild FOTO: RONNY HARTMANN Champions League THW Kiel hofft auf fünften Königsklassentitel Von dpa | 18.06.2022, 04:48 Uhr

Die Handballer des THW Kiel greifen an diesem Wochenende nach dem fünften Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. Beim Final4 in Köln bekommt es der deutsche Rekordmeister im Halbfinale an diesem Samstag (18.00 Uhr/DAZN und servustv.com) mit Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona zu tun. Im anderen Vorschlussrundenduell treffen Ungarns Topclub Telekom Veszprem und der polnische Meister Vive Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff aufeinander. Das Finale und das Spiel um Platz 3 steigen am Sonntag an gleicher Stelle.