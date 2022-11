Niclas Ekberg Foto: Frank Molter/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild up-down up-down Handball THW Kiel erkämpft 30:30-Unentschieden gegen den FC Barcelona Von dpa | 24.11.2022, 20:42 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben in der Champions League Titelverteidiger FC Barcelona den ersten Punktverlust in der Vorrunde zugefügt. Nach einer starken kämpferischen Leistung des THW in der zweiten Hälfte hieß es am Donnerstag am Ende 30:30 (14:18). Vor 9421 Zuschauern erzielte Niclas Ekberg neun Treffer für Kiel. Für die Gäste waren Timothey N'Guessan und Blaz Janc je fünfmal erfolgreich.