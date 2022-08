Niklas Landin Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga THW-Keeper Landin mit großen Zielen in Abschiedssaison Von dpa | 30.08.2022, 12:48 Uhr

Torhüter Niklas Landin hat in seiner letzten Saison mit dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel große Ziele: „Ich will es in der Bundesliga ein bisschen besser machen als letztes Jahr. Und mich noch einmal fürs Champions-League-Final-Four qualifizieren. Und im Pokal genauso abschneiden wie letzte Saison“, sagte der Däne den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). In Klartext übersetzt heißt das: Gewinn der deutschen Meisterschaft, Titelverteidigung im DHB-Pokal und Griff nach der Krone im europäischen Vereinshandball.