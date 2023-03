THW Kiel - Dinamo Bukarest Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball THW-Handballer im Viertelfinale der Champions League Von dpa | 29.03.2023, 20:37 Uhr

Der THW Kiel steht im Viertelfinale der Handball-Champions-League. Zwar verlor der deutsche Rekordmeister am Mittwoch das Playoff-Rückspiel gegen Dinamo Bukarest mit 31:32 (16:17), doch der Vorsprung aus dem ersten Duell in Rumänien (41:28) war groß genug. Im Viertelfinale im Mai spielt der Handball-Bundesligist zunächst in heimischer Halle gegen Paris Saint-Germain. Beste Werfer des Spiels waren Niclas Ekberg mit neun Treffern für Kiel und Ante Kuduz mit fünf Toren für Bukarest.