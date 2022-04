ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Frauen-Handball-Bundesliga Tabellenletzter Handball-Luchse fordert geschwächte Wildcats Von dpa | 26.04.2022, 14:48 Uhr

Der Bundesliga-Letzte Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten will sich am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Sieg gegen den SV Union Halle-Neustadt auf den Relegationsplatz vorschieben. Dabei könnte das Team von Trainer Dubravko Prelcec von den personellen Problemen bei den „Wildcats“ profitieren. Neustadt beklagte am Wochenanfang acht Corona-Fälle im Kader.