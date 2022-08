ARCHIV - Holger Glandorf jubelt im Trikot von Flensburg über ein Tor. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild FOTO: Uwe Anspach up-down up-down Handball Svan und Glandorf: Abschied und Einzug in Hall of Fame Von dpa | 21.08.2022, 13:53 Uhr

Es war ein würdiger Abschied für die Flensburger Handball-Legenden Lasse Svan und Holger Glandorf: 5119 Zuschauer in der Flens-Arena hatte ihren Spaß, als Top-Athleten von einst und heute am Freitagabend mit ihren Teams für großartige Spielaktionen und manchen Lacher in der natürlich nicht bierernsten Partie sorgten. ...