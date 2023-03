Alfred Gislason Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AP/dpa up-down up-down Niederlage gegen Dänemark „Sind ernüchtert“: Deutsche Handballer im Stimmungstief Von dpa | 10.03.2023, 15:01 Uhr

Die deutliche Niederlage der deutschen Handballer in Dänemark wirkt nach. Der Bundestrainer sieht in allen Bereichen große Baustellen. Am Sonntag soll es besser laufen.