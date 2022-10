Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball SG Flensburg-Handewitt vor Debüt in der European League Von dpa | 24.10.2022, 14:45 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt starten in ein neues europäisches Abenteuer: Nach zuletzt zehn Teilnahmen in Serie in der Champions League steht für die Norddeutschen am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) das erste Spiel in der Gruppenphase der European League auf dem Programm. Gegner in der heimischen Flens-Arena ist der spanische Vertreter BM Benidorm.