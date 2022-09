Handball Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball SG Flensburg-Handewitt erkämpft Auswärtssieg in Hamburg Von dpa | 01.09.2022, 22:10 Uhr

Titelaspirant SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Auswärtssieg in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla erkämpfte sich am Donnerstag vor 4189 Zuschauern einen 31:30 (17:13)-Erfolg beim HSV Hamburg. Beste Werfer der Partie waren Johannes Golla mit acht Toren für Flensburg und Jacob Lassen, der sieben Treffer für die Gastgeber erzielte.