Nach vier Spielen hat der Meisterschafts-Mitfavorit 5:3 Punkte. Siegen in den Nordderbys gegen den HSV Hamburg (37:32) und den THW Kiel (28:27) stehen die Niederlage bei Champions-League-Sieger SC Magdeburg (29:31) und das Remis beim TBV Lemgo Lippe (31:31) gegenüber.



Auf die Note befriedigend kam Krickau, „weil ich nicht zufrieden bin mit der ersten Halbzeit in Magdeburg und der zweiten Halbzeit in Lemgo. In den ersten vier Spielen war gegen sehr unterschiedliche Abwehrreihen zu erkennen, dass noch die gemeinsame Erfahrung fehlt. Wir sind noch weit weg von unserer besten Leistung. Aber das habe ich zu diesem Zeitpunkt erwartet.“



Die Chance, die Note für den Saisonstart zu verbessern, bietet sich am Freitag (19.00 Uhr/Dyn) im Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen liegen mit 7:3 Punkten zwei Ränge vor den sechstplatzierten Flensburgern.