U21-Bundestrainer Martin Heuberger Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Handball Schon 100.000 Tickets für WM der U21-Handballer abgesetzt Von dpa | 16.06.2023, 15:13 Uhr

Die erste Heim-WM der U21-Handballer erfährt bereits wenige Tage vor dem Auftakt am kommenden Dienstag eine große Resonanz in Deutschland. Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Deutschen Handballbundes schon 100.000 Tickets für die Endrundenspiele in Berlin, Hannover und Magdeburg abgesetzt.