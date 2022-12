HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down DHB-Pokal Nordduell im Pokal-Achtelfinale, Kiel muss reisen Von dpa | 21.12.2022, 14:10 Uhr

Im vorletzten Pflichtspiel des Jahres geht es für die Handball-Bundesligisten aus dem Norden am Donnerstag um den Einzug in das Viertelfinale des DHB-Pokals. In der Flens-Arena (19.00 Uhr) kommt es dabei zum Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handwitt und dem HSV Hamburg. Titelverteidiger THW Kiel muss derweil zum Zweitliga-Siebten SG BBM Bietigheim reisen (19.30 Uhr).