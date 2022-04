Handball FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga Nach Niederlage: Luchse-Coach kritisiert Team Von dpa | 07.04.2022, 22:06 Uhr | Update vor 17 Min.

Bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist die Enttäuschung nach dem verloren Kellerduell gegen die HSG Bad Wildungen groß. Nach der 25:32 (11:16)-Niederlage am Mittwochabend ist das Bundesliga-Schlusslicht dem drohenden Abstieg wieder ein Stück näher gekommen. „Meine Mannschaft ist es nicht gewohnt, gegen so eine körperbetonte Abwehr zu agieren. Die Mädels haben sich den Schneid abkaufen lassen“, monierte Trainer Dubravko Prelcec nach dem schwachen Auftritt in eigener Halle.