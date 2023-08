Handball Meister THW Kiel hofft zum Saisonstart auf Supercup-Triumph Von dpa | 22.08.2023, 13:43 Uhr Supercup Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Bevor am Donnerstag die 58. Spielzeit in der Handball-Bundesliga beginnt, will Titelverteidiger THW Kiel im Supercup den ersten Titel der neuen Saison holen.