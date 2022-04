Flensburgs Trainer Maik Machulla FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga Machulla: Wahnsinn, dass wir nicht gewonnen haben Von dpa | 03.04.2022, 12:19 Uhr | Update vor 59 Min.

Kevin Möller war trotz seines Saison-Rekords nicht ganz zufrieden. „Es waren viele Paraden, aber ich muss den Ball zukünftig besser kontrollieren, damit die Abpraller auch bei uns landen.“ 25 Bälle hatte der dänische Nationalkeeper in Diensten des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend abgewehrt, so viele wie noch keine Schlussmann zuvor in dieser Spielzeit. Und dennoch reichte es für die Norddeutschen nur zu einem 29:29 (12:13) bei den Rhein-Neckar Löwen.