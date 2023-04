Maik Machulla Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Flensburg Machulla übernimmt Verantwortung für Europa-Pleite Von dpa | 19.04.2023, 05:39 Uhr

Trainer Maik Machulla hat die Verantwortung für das Viertelfinal-Aus der Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der European League übernommen. „Ich bin verantwortlich für die Vorstellung und das Ergebnis“, sagte der 46-Jährige am Dienstag nach der 27:35-Pleite gegen den spanischen Vertreter BM Granollers, durch das die Norddeutschen auch das Finalturnier in eigener Halle am 27. und 28. Mai verpassten.