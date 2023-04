Markus Gaugisch Foto: Marco Wolf/dpa up-down up-down Handball Leichtes Los für Handballerinnen in der EM-Qualifikation Von dpa | 20.04.2023, 17:55 Uhr

Deutschlands Handballerinnen stehen in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 keine hohen Hürden im Weg. Die DHB-Auswahl trifft in der Gruppe 2 auf die Slowakei, die Ukraine und Israel. Das ergab die Auslosung in Zürich.